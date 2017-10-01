心臟疾病每25分奪1命 柯P ：要養成良好生活習慣

2017-10-01 18:51

〔記者周彥妤／台北報導〕每年9月29日是世界心臟日，台北市衛生局表示，去年心臟疾病高居國人10大死因第2位，僅次惡性腫瘤，平均每25分鐘就有1人死於心臟疾病。

北市衛生局昨與中華民國心臟基金會於信義威秀廣場舉辦2017年世界心臟日「凝聚力量．攜手護心」活動，規畫衛教趣味兼具通關活動，增加民眾防治觀念，市長柯文哲、衛生福利部國民健康署長王英偉、心臟基金會執行長林俊立等人，受邀出席為活動揭開序幕。

柯文哲表示，目前台灣10大死因第1名是癌症，第2名是心臟病，但若把心臟病、腦中風及糖尿病等泛稱心臟血管疾病合計而言，死亡人數恐怕比癌症還多。他說，醫療要進展到最好不生病、即使生病也是小病，若是大病也不要奪命，但前提仍在養成良好生活習慣，避免三高，保持運動，減少攝取動物脂肪，不要肥胖，否則仍是枉然。

衛生局表示，去年心臟疾病高居國人10大死因第2位，僅次惡性腫瘤，共奪走20812條性命，平均每25分鐘就有1人死於心臟疾病；去年心臟疾病、腦血管疾病及高血壓性疾病，三者合計死亡人數38539人，較前年增2639人。

衛生局指出，心血管疾病除了與氣溫變化相關外，年齡也是關鍵，男性大於45歲、女性大於55歲或已停經，另外家族有心臟病史、高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸、肥胖或少運動等，也是潛在危險因子。

心臟基金會執行長林俊立強調，心血管疾病不是老年人專利，青壯年族群也可能因抽菸、熬夜等不良習慣引起。門診曾有位39歲男性，工作繁忙又熬夜加班，菸不離手，即使時常胸悶、胸痛，仍不以為意，接連心肌梗塞才讓他正視事態嚴重。林提醒，心血管疾病可能無預警找上門，務必養成良好生活習慣，戒除危害健康的不良因子，才可能避免。

林俊立說，「護心守則」可歸納4項，首先，規律運動，每週至少3次，每次30分鐘中強度運動，如健走、爬樓梯或慢跑等；其次，戒菸適酒，遠離香戒，酒精攝取量，男性每日少於30克，女性少於15；再者，控制俗稱三高的血壓、血脂及血糖，養成定期量測；最後，用藥正確及睡眠充足，遵照醫囑正確用藥，不擅自停藥，注意睡眠，每日達7至8小時。