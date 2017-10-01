花媽頒移民工文學獎 鼓勵新住民以母語書寫情感

2017-10-01 18:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕第4屆移民工文學獎今天在高雄舉行頒獎典禮，這是移工文學獎首次移師高雄，高雄市長陳菊鼓勵高雄新住民與移工抒懷情感，寫下生活與城市價值。

第4屆移民工文學獎投稿件數共312件，包括印尼文131件、菲律賓104件、越南69件、泰國8件，經過初選、翻譯再進行評審後，選出9件得獎作品。

頒獎典禮今天首次移師高雄，高雄市長陳菊、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處處長賴愛仁、台灣民主基金會副執行長楊黃美幸、台灣文學館館長廖振富、移民工文學獎召集人張正等人共同出席。

陳菊表示，高雄是台灣的勞動大城，高達全國第二的勞動人口，有近5萬5千位的外籍移工及2萬多位的外籍配偶，移工和新移民朋友強忍鄉愁，遠渡重洋來台，撐起高雄的產業發展及轉型。

今年增設高雄特別獎，得獎者是來自越南的鄧安芷，作品是「雨的氣味」。

陳菊說，鄧安芷把越南年粽與台灣肉粽、越南奶奶和台灣婆婆、越南的雨和台灣的雨聯結起來，讓對家鄉的鄉愁、對新故鄉的期待彼此激盪，字句動容。

陳菊現場允諾，高雄特別獎獎金下屆將提升2倍，鼓勵高雄新住民與移工創作文學。

鄧安芷嫁來台灣後，努力適應在地生活，除照顧幼子，在高雄經營越南河粉餐廳，並且學習中文、充實自我。