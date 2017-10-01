父母打扮亮麗夜生活打滾 卻放任小孩穿破衣乞討

2017-10-01 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕大多數的父母總會希望自己的孩子能夠吃飽穿暖，寧可自己苦一點，也不願讓孩子難受，但還是有只顧自己好的父母存在於這個社會上。臉書知名社團《爆料公社》有一名女網友在上頭憤怒PO文，表示自己就遇到這麼一對自私的夫妻，為人父母卻沒有擔起父母該擔的責任，讓不少網友出聲應援該名女網友的不滿。

該名女網友表示，自己住的公寓前陣子搬來一家三口，夫妻倆的孩子目測5至6歲。但讓網友感到訝異的是，這對夫妻每天都是光鮮亮麗，而自己小孩衣服卻是髒破不堪，而且每天都在公寓的中庭或巷道閒晃，模樣飢餓，還讓她看見多次小孩在向別人乞討食物。

還好公寓附近有間簡餐店的老闆娘人很好，常常給這可憐的小孩東西吃。該名網友看到多次這樣的狀況，早就同情這小孩竟然生給一對不負責任的父母當孩子，善良的簡餐店老闆娘也不例外，並早已通報警察和兒福單位。

警方和社工來處理時，告訴這名小孩的父母放任孩子在外面遊蕩乞食，不但不負責任，而且已經觸法了！而這對夫妻表示，兩人都是晚上工作，早上都已經累癱在床上，對於小孩自己開門外出，他們完全不知情，而且因為今年沒有排隊去抽籤（幼稚園），所以沒辦法送孩子讀幼稚園…。這說法讓po文的女網友感到非常無言。

不少網友表示小孩遇到這樣的父母也太可憐，指出這對父母對警方的回答根本是在推卸責任，如果真的愛自己的小孩，應該會想方設法滿足小孩的最基本需求。有網友感嘆表示，「就算日子辛苦，也不要忙於工作疏忽孩子阿！」