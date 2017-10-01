Cosplay動漫角色齊聚 國慶連假關子嶺熱鬧滾滾

2017-10-01 18:35

〔記者王涵平／台南報導〕台南關子嶺溫泉美食節「泥好！歡迎關嶺」系列活動陸續展開，國慶連假首日將有「關嶺二次元盛典Cosplay競賽」及「浴衣派對」活動接連登場。

10月7日下午4時，關子嶺大成殿前Cosplay競賽，現場將有各類動漫角色穿著各式造型服裝的精彩演出，由專業評審及民眾人氣票選出優勝者，目前報名參賽者年紀最小的是5歲。

觀旅局今年推出的原創動漫角色小楓、小泉也將與大家同樂，此外，日本京都交通局的官方代言「太秦萌」系列角色，也應南市府城社區文創發展協會邀約前來交流，歡迎愛好Cosplay的朋友及攝影同好參加。

浴衣派對晚間7時開始，邀請南台灣當紅的COLA及 MC CasterG嘎嘎等兩位DJ，以幽默風趣的主持風格及長年累積的舞蹈細胞，搭配讓人驚豔的各類音樂，帶領穿浴衣的民眾一起舞動關子嶺。

活動也開放住宿關子嶺的旅客穿著住宿飯店的特色浴衣上台走秀，報名走秀的住客將由台南在地「米蘭時尚髮型」的專業髮型師免費打點髮型，民眾可預先報名，額滿為止。

當日派對前300名穿著浴衣民眾可獲限量「咖啡香蓮子千層蛋糕」及無酒精特調飲品1份；前50名參加民眾也將獲得溫泉麻糬1份。

觀旅局表示，想體驗正統日式浴衣的朋友，可付費租賃來自日本的「京都着物レンタルさくら」百套精緻浴衣租借及盤髮服務，租借者無體驗時間限制，還可獲得由日本豆團扇。詳細活動內容可至「台南旅遊網」查詢。