爭奪最狂皂飛車頭銜 珍珠奶茶、土地公都現身參賽

第2屆Red Bull皂飛車大賽1日在國立體育大學登場，邀請參賽選手狂飆異想，僅靠地心引力飆速爭冠。（中央社）

2017-10-01 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕「第二屆Red Bull皂飛車大賽」今天在桃園登場，只見賽場上各種創意造型的車輛爭奪最狂皂飛車頭銜，近日在台北捷運板南線的車廂內也出現皂飛車的布景，讓不少網友直呼「好有趣的車廂」、「我有拍到耶開心」。

皂飛車開進捷運車廂 民眾拍照留念

「Red Bull Soapbox Race皂飛車大賽」自2000年於比利時布魯塞爾首次舉辦後，已於美國、加拿大等國累積超過100場賽事，今賽事於國立體育大學瘋狂登場，來自全國的70支隊伍打造各種創意造型，爭奪最狂皂飛車頭銜，參賽車輛不僅有超大杯珍珠奶茶車，就連土地公、濟公和俏皮的海綿寶寶也都來湊一腳。

此外，在台北捷運板南線的部分列車上，也被布置成柏油賽道，模擬路口、雙黃線、斑馬線、稻草堆及終點拱門等，更有趣的還寫上超KUSO的道路交通標字，像是「禁止龜速」、「嚴禁無趣駕駛」等，引發不少民眾討論，甚至捲起另一股拍照留念的風潮。

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儘管有些參賽者挑戰失敗，但用心造型及奮力一拚的努力仍博得滿堂彩。（中央社）

每位參賽者都精心設計裝扮，人車一體，博得民眾掌聲。（中央社）

在台北捷運板南線的車廂內也出現皂飛車的布景，讓不少網友直呼「好有趣的車廂」、「我有拍到耶開心」。（資料照，Red Bull提供）

在台北捷運板南線的部分列車上，也被布置成柏油賽道，模擬路口、雙黃線、斑馬線、稻草堆及終點拱門等，並還寫上超KUSO的道路交通標字。（資料照，Red Bull提供）

參賽者以各式造型車輛在賽道狂飆，吸引民眾目光。（中央社）