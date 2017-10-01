引用日漫畫暴走族名稱「韋馱天」 做的是感人義剪

「韋馱天」義剪團隊，到各地舉辦義剪活動。（記者簡惠茹攝）

2017-10-01 18:22

［記者簡惠茹／宜蘭報導］一個來自日本漫畫湘南純愛組暴走族的名字「韋馱天」，卻是由許多知名髮型設計師成立的義剪團隊，走訪街頭各地，帶著剪刀就展開義剪，創辦人之一蔡哲瑋說，希望剪頭髮也能帶給社會正面的渲染力。

35歲的蔡哲瑋在台北擔任髮型設計師與朋友一同創辦「韋馱天」義剪團隊，到各地舉辦義剪活動，他說，義剪團隊今年開始參加中興文創園區內的市集，找來朋友們一起參與，常常一次就有20幾個髮型設計師共襄盛舉。

蔡哲瑋表示，從17、8歲就開始當學徒學做髮型，過程中有許多技術要克服，現在已經35歲了，當時一起當學徒的朋友，大家都開始獨當一面，有自己的工作室和品牌，因此開始思考能為這個社會做些什麼正面影響力的事情。

「希望透過剪頭髮來造成一些感染力。」蔡哲瑋說，很多事情不用太完全由利益出發，也不用太計較，看到許多髮型師利用公休日跟他們一起出來義剪，就覺得很感動，成員越來越多，就更有渲染力，這樣的公益理念也會越來越壯大。

「韋馱天」的名字來自日本漫畫湘南純愛組的暴走族名字，蔡哲瑋說，他們幾個創立的團員，年輕時都很愛玩，有點放蕩不羈吧，大家從當學徒的時候就互相認識、一起成長，和漫畫裡的那群人很像，所以才會選擇這樣的意象。

「我覺得就是用你最愛的事去換取最單純的快樂。」義剪團員深藏不露，其中設計師蔡明勳今年九月底代表台灣出賽，剛抱回2017 Global Fashionista 秋冬趨勢亞太區冠軍，他說，喜歡義剪的原因除了助人，另一個原因是可以跟每個陌生人瞬間零距離，在沒有鏡子照的情況下，一句隨你怎麼剪，那是一種完全的信任，而且沒有任何負擔，只是做著自己最愛的事。