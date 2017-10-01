大南澳陸橋今通車 禁行機車、重機 最高可罰1800

大南澳陸橋首階段僅開放汽車通行，機車闖入最高可開罰1800元。（記者張議晨攝）

2017-10-01 18:05

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花公路改善工程將於108年底完工，被視為通車後瓶頸路段之一的南澳平交道，交通部公路總局推動改善工程，今下午正式通車，首階段只開放汽車通行，禁行機車、大型重機及自行車。警方表示，通車初期會以勸導為主，勸導期過後將執行取締，若機車闖入該路段，可依法開罰900至1800元罰鍰。

南澳平交道若逢連假尖峰時段，1小時有26分鐘是柵欄放下狀態，造成該處交通瓶頸，為此，公路總局斥資6.05億，推動南澳平交道改善工程，新建「大南澳陸橋」，車輛可經高架跨越北迴線鐵路，接蘇花改南澳北溪景觀橋，再轉入工程便道銜接台九線蘇花公路，省去停等列車通過時間。

不過，因陸橋與蘇花改南澳至和平段銜接，現階段大南澳陸橋僅開放汽車通行，禁行機車、大型重機，公路總局表示，日後再視狀況研議開放機車通行。

警方指出，依照《道路交通管理處罰條例 》第60條規定，若機車未依號誌行經該路段，將可依違反同法第2款、第3款處以900至1800元罰鍰；不過，因該路段才剛通車，通車初期會以勸導為主，勸導期過後才會開始取締。