BBQ讓愛情加溫 新北未婚聯誼配率達5成

烤肉從事前生火、備料到烤製都需要通力合作，頻繁的互動過程容易讓男女感情加溫。（記者張安蕎攝）

2017-10-01 17:18

〔記者張安蕎／新北報導〕搶搭中秋烤肉熱潮，新北市民政局今天於新店區文山農場舉辦未婚聯誼活動，75位單身男女在草地上大辦烤肉趴，從事前生火、備料到烤製都需要通力合作，不僅考驗男女料理日常起居的能力，頻繁的互動過程也容易為感情加溫，最終多達19對男女互有好感，配對成功率達50.6％。

為了鼓勵婚育，新北市每年辦理6到8場的未婚聯誼活動，平均配對率達3成5，因應特別節日還會有隱藏版主題加開場，只要在活動當天配對成功，還會贈送電影票，讓單身男女能夠在活動後持續保持互動。

活動一開始便結合中秋元素，讓參加者們大玩一連串的愛情冒險遊戲，用餐時間更是祭出聯誼特效藥「BBQ烤肉大會」為感情加溫，家住蘆洲的鄭先生表示，之前連續報名3次都是備取，這次終於成功錄取，活動前就告訴自己一定要好好把握機會，增加交友機會。任職醫院的林小姐表示，因為平日工作繁忙，比較沒有機會交朋友，很開心初次參加活動就遇到興趣相仿的心儀對象。

民政局戶政科長顏耀明表示，今年度第4場未婚聯誼搭上中秋烤肉熱潮，報名上線後，所有名額立刻秒殺，也有許多心急兒女婚事的父母事前不斷電話詢問活動報名時間，甚至還有同學、好朋友揪團報名來找好姻緣，根據統計，烤肉活動廣受男女喜愛，配對成功對數高，事後步入禮堂的數量也最多。