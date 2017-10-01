桃市繳地方稅免帶錢 手機嗶一下搞定

10月2日起地方稅務局提供行動支付、信用卡繳稅服務。（市府地方稅務局提供）

2017-10-01 16:35

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府地方稅務局10月2日起，在總局臨櫃繳納地方稅（移送執行案件除外）可使用「行動支付」繳納，不必帶現金或信用卡，只要用手機「嗶」一下即可，另地稅局總局及楊梅、中壢、大溪、蘆竹四分局開放信用卡刷卡服務，且配合舉辦咖啡兌換及王品餐券抽獎活動。

地方稅務局指出，未來市民到總局臨櫃繳稅，可免帶現金及信用卡，舉凡3Pay（Apple Pay、Android Pay、Samsung Pay）及已綁定信用卡且具NFC感應功能的手機都能使用這項服務，非常便利。

地方稅務局提醒，目前刷卡繳稅以「財團法人聯合信用卡處理中心」的「公務機關信用卡繳費平台」之銀行或發卡機構所發行信用卡為限，每筆交易依各家銀行規定免收或收取10至20元不等手續費。民眾如對信用卡或行動支付臨櫃繳稅有任何疑問，可電洽：（03）331-4387。

此外，即日起至11月30日止，只要以行動支付或信用卡臨櫃繳納地方稅款，即可憑刷卡簽單及繳款書領取咖啡兌換卡1張，數量有限，送完為止，也會自動納入抽獎名單，於11月10日、12月10日，分別抽出3名及5名得獎者，每人將獲贈2張王品牛排餐券。