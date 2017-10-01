一堆人坐賣場地板吹冷氣 網友傻眼：還以為在中國

有網友目擊，賣場裡有一群人坐在地板上，還有人直接倒頭睡在地板上。（圖擷自臉書社團「爆料公社」）

2017-10-01 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕今天天氣晴朗炎熱，因此許多耐不住高溫的民眾紛紛跑到室內有冷氣的地方避暑，卻有網友目擊，有一堆人竟然大剌剌的坐在賣場冰箱前方的地板上，甚至有人把賣場當成自己家，直接躺著睡覺，照片被PO上臉書後，就有網友傻眼的說「我剛剛一度以為這是中國」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」PO出多張照片，指出地點在屏東縣南州鄉的全聯福利中心，時間則是上午接近11點。從照片中可見，一群人分散坐在賣場的地板上，還有人疑似太舒服了，竟然直接在地板上睡覺，這幕也讓目擊的網友無奈的表示，「真的不是我在誇張，這就是台灣人的素質，人家的營業場所就這樣坐著？不予置評..」。

許多網友見狀也都傻眼，紛紛留言批評「我剛剛一度以為這是中國」、「這太誇張了」、「臉皮到底要有多厚 才能做出這種事？？？」、「蠻扯的 坐就算了！還有人直接躺，要躺不會回你家躺嗎…還是不舒服也可以請店家幫你打119啊...這樣讓要買東西的客人怎麼買啊...」、「地上擺個碗...就可以開始營業了...」、「天氣炎熱進去吹個冷氣休息一下能理解 整個躺在哪裡？是要人家體諒什麼？？」；另外也有網友指出，這群人疑似是宮廟陣頭的人，因外面太熱才進到賣場避暑。

有網友目擊，賣場裡有一群人坐在地板上。（圖擷自臉書社團「爆料公社」）