建國市場遷新址週年 林佳龍承諾逐步改善整體環境

2017-10-01 16:21

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市建國市場搬遷至新址已滿週年，市長林佳龍今天前往視察，關心攤商營業情形，並與自治會代表交流。林佳龍表示，買菜有「阿娘的滋味」，是小時候最開心的記憶，而自治會及攤商提出的意見，市府都會納入參考，依輕重緩急逐步改善，朝向國際級觀光市場目標前進。

林佳龍在市府經發局主秘蔡珍珍、東區區長江惠雯的陪同下，逐一巡視各攤位，向攤商了解市場搬遷後鋪位使用現況及營業情形，並與建國市場自治會代表座談，針對市場軟、硬體設施及改進措施交流討論。

林佳龍表示，中秋節前到建國市場逛逛，讓他想起小時候最開心的事情，就是「買菜也有逛街的味道」，也有「阿娘的滋味」。建國市場搬遷已滿週年，針對自治會及攤商提出的反映建議，市府都納入參考，逐步提升整體環境，盼在對攤商營業影響較小的前提下，分門別類依輕重緩急改善，朝向國際級觀光市場目標前進。

建國市場在去年9月20日遷入新址，場內通風不良，一直是攤商頭痛的問題，經發局表示，已請建築師團隊規劃評估改善方案，預計明年夏天前即可改善完成。另外，對於建國市場周遭交通、五金攤商營業調整、加設太陽能板、用電問題等建議，市府也均評估辦理中。

經發局也說，這1年來，市府已依據攤商營業需求調整設施、設備及設置指示標誌等，同時設置ATM提款機、市場公共藝術及藝術廊道等，並協助建國市場《遷移啟事》紀錄片拍攝。