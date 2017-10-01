有奧運標準的國民運動中心啟用 每日湧入逾3500人次

中心設有具備奧運標準的跳水池。（記者蘇孟娟攝）

2017-10-01 16:42

〔記者蘇孟娟／台中報導〕以奧運標準設計的台中市北區國民運動中心今日開幕啟用，試營運期間每日湧入3500人次，正式啟用後，台中市長林佳龍盼活絡地方運動風氣。

台中市北區國民運動中心是繼朝馬國民運動中心後，第2座開幕的運動中心，不僅量體規模在全國首屈一指，更首創全國風氣設有「一館三池」，包括有競賽池、跳水池及訓練池，其中的跳水池及競蹇池均具有國際賽事規格。

台中市長林佳龍在啟用儀式中指出，這座運動中心是全國設備最佳、造價最高的運動中心，斥資九億元打造，體育署補助2億元，台中市自編7億打造而成，尤其競賽池、跳水池均以奧運標準做設計，將做東亞青年運動會的比賽場地。

林佳龍強調，台中市以最高標準打造國民運動中心，以平價親民眾價格提供給市民使用，尤其北區人口密集、高樓林立，提供運動中心空間，中心啟用後，也有回饋地方機制，鼓勵市民健康活動，讓台中市成為真正的運動城市。

立委盧秀燕也到場見證啟用歷史，她盼運動中心以親民的國民價發展，不是高貴的健身房，鼓勵更多民眾使用資源。

台中市運動局指出，北區國民運動中心以水上運動為定位，地上3層、地下3層的室內多功能綜合運動場館，以水上運動設施為主，除有「1館3池」外，另有桌球場、羽球場、綜合球場、韻律教室及體適能中心等完善設施，未來提供北區市民9折票價優惠回饋在地。

運動局長王慶堂指出，中心日前試營運期間每日有3500人次進館使用，倍受地方肯定。

林佳龍也試體驗體適能中心器材踩腳踏車，他直說，當了市長後運動機會變少，肯定新穎的器材及多功能設備應能吸引人氣進館，得知地方人士爭取在運動中心前設ibike，他也肯定鼓勵民眾利用綠色交通工具前來的目的，允諾會協助設計。