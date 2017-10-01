新竹海岸發現的鬚鯨遺骸，今天拖吊送往成大研究。（記者洪美秀攝）

2017-10-01 16:19

［記者洪美秀／新竹報導］港南風景區發現的鬚鯨遺骸今天進行拖吊運送作業，利用漁船和水上摩拖車從海岸拖拉送到岸邊，並請吊車載送運往成功大學進行研究。產發處表示，這是新竹海岸第二次發現鯨魚蹤跡。

新竹海岸發現的鬚鯨遺骸，今天拖吊送往成大研究。（記者洪美秀攝）

市府產發處表示，繼去年在新竹海岸撈獲抹香鯨，今年是第二次在新竹海域發現寶貴的鯨魚研究資源，市府日前在新竹市港南風景區附近發現鯨魚遺骸，是一尾長約10公尺、重達8公噸的鬚鯨，經成功大學海洋生物及鯨豚研究中心王建平教授判斷極有研究價值。

新竹海岸發現的鬚鯨遺骸，今天拖吊送往成大研究。（記者洪美秀攝）

市府表示，王建平研究鯨魚20幾年，今早在南港風景區岸邊進行鯨魚拖吊作業時判斷，雖然鯨魚的遺骸已破碎腐爛，但帶回成大研究中心後，會對剩餘部分進行骨骼及胃內物檢查，並檢定鬚鯨種類，增加鯨魚研究資料。

新竹海岸發現的鬚鯨遺骸，今天拖吊送往成大研究。（記者洪美秀攝）

產發處表示，市府與成功大學合作，今早趁滿潮前，透過海巡署協助，先綁著鯨魚，用漁船將鬚鯨拉出消波塊區，再拖往新竹漁港，吊上拖板車後，送往成功大學進行解剖研究。

由於拖拉過程一度繩索鬆脫，經水上摩托車協助重新綑綁，才完成這項拖吊運送作業，由於海上的風浪不小，加上鯨魚已出現腐敗情形，作業人員有的暈船有的嘔吐，但終於完成海上拖送過程。