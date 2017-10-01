竹市警義消幹部山域救援訓練 完成玉山登頂

2017-10-01 16:01

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市消防局辦理消防及義消人員聯合山域救援訓練，消防局表示竹市雖然沒有高山險峻的地理環境，但相鄰的新竹縣及苗栗縣皆有山域環境，近年國人從事山域活動之登山、健行、賞景人數增加，意外事件偶有發生，而山域救援常需消防機關投注大量人力、物力，且常有跨縣市消防機關山域救援的情形，為因應未來山域救援有效推動相關配套措施，因此推派警、義消幹部22名前往玉山進行登山及搜索技術訓練暨克服困難地形能力等項目，培育山域救援帶隊幹部。

局長李世恭表示，山區事故因環境地型及天候狀況變化萬千，每位救災人員必須時時保持良好體能、具備專業技能，才能因應山域救援的困難任務。此外竹市警、義消同仁皆秉持著孫子兵法所言「勿恃敵之不來，正恃吾有以待之」的積極正面的態度，精進充實各項救援能力及知能，提升同仁救援時的自保能力，讓執行救難勤務能平安順利的達成。

本次義消由總隊長鄭宏輝帶隊，鍾文煌及鍾淑英兩位副總隊長督導，在現今消防人力不足的環境下，民力資源的運用更顯重要，在大範圍的山域環境搜救所需的人力確實需求量大，義消人員的支援非常重要，本次山域的救援訓練除了知識的汲取，親身的實地操作，整合消防及義消人員救災默契，達到最大的救援效能。

這次參加訓練的光復分隊長林明旦曾經帶隊至合歡山山訓，他提醒喜好從事登山健行的民眾，隨著天氣變化莫測，山區雷陣雨突然發生，為避免在登山期間因失溫等因素造成山難，在登山活動之前須做好萬全的準備並結伴同行，不要超出自我能力範圍，才能享有健康休閒的登山活動。