藝人帶頭捐物資 助陣「安家實物銀行」

台灣藝起發光促進協會理事長宋逸民捐贈物資給安家實物銀行，希望帶動更多人共襄盛舉。（中華基督教救助協會提供）

2017-10-01 16:00

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府社會局今年開始推動「安家實物銀行」，由中華基督教救助協會負責營運，定期發放物資給弱勢家庭，今天藝人宋逸民代表「台灣藝起發光促進協會」到桃園捐贈物資，希望在中秋節前夕拋磚引玉，帶動更多人一同行善。

「台灣藝起發光促進協會」理事長宋逸民說，他和太太陳維齡及協會秘書長洪敬堯、邱曉楓夫婦，9月18日曾前往「桃園利伯河1919服務中心」擔任志工，深感實務銀行重要性，希望透過藝人的公眾影響力，呼籲更多民眾一起關懷弱勢家庭，用實際服務傳達愛心。

他說，協會是由一群基督徒藝人組成，希望能用藝人的正面影響力，為台灣需要愛的角落帶來更多光與熱，至少有50位藝人報名「桃園利伯河1919服務中心」，希望拋磚引玉，帶動更多民眾關心。

桃園市社會局長古梓龍表示，安心實務是媒合物資捐贈的平台，能將各界愛心物資分送給需要的弱勢家庭，感謝「台灣藝起發光促進協會」來助陣，希望更多人投入行善行列，將桃園市打造成為和諧安樂的幸福城市，安家實物銀行洽詢專線：（03）335-0628。