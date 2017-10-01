醫界人生》急診醫師捐45萬元 挹注高級救護員養成訓練

2017-10-01 15:57

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是彰化秀傳醫院急診部醫師黃炳文父親的生日，他捐出45萬元挹注彰化縣消防局進行高級救護技術員訓練，一來行善回報父母恩，同時希望彰化縣也能有專職的救護隊成軍。

黃炳文表示，在醫院急診救護的是小眾，訓練高級救護技術員，服務對象多，他的爸爸黃騰洲是花壇國中退休校長，今天是父親生日，希望以這份善行，作為送給爸爸的生日大禮。

彰化縣消防局今年獲14個捐贈單位或個人，捐贈8輛每輛各300萬元救護車，以及6100個住宅用火災警報器；這些團體和單位，有些因為父母生病，接受過消防隊緊急救護協助，也有捐贈者完成父親遺願；捐現金的黃炳文，則因自己長期站在急診的第一線，發現彰化縣高級救護技術人員，相較於國外和外縣市，相當不足。

黃炳文說，彰化縣約129萬人口，至少要3倍比例的消防隊員，需具備救護執照，也就是說，約6、700人，但目前縣只有2、300位消防隊員擁有救護執照，有高級救護技術員執照才20多位，國外高級救護技術人員比例約20％，彰化縣以此為目標至少要訓練到120位到140位，未來若能由高級救護技術人員組成專責救護隊，重大災難發生時，快速搶進第一線，救護效率至少可提升10倍。

黃炳文說，彰化縣消防局救護車，平均每9分鐘出勤1次，國內6都有專職救難隊，讓具備高級救護技術訓練的人才，專職救難，不用分心再做消防安檢，南投縣和台東縣救難隊也早成軍，彰化縣百萬人口大縣，大大小小的救護多，專職救難隊實在有很大的必要性，他個人拋磚引玉希望喚起政府，重視高級救護技術訓練人員養成教育的重要。