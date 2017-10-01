台南真護宮3年1科王船祭又到了 神職評筊大會登場…

真護宮全年供奉的王船，醮典期間遶境時「陸上行舟」的奇景，引人矚目，是該廟鎮殿寶物。（記者吳俊鋒攝）

2017-10-01 15:54

〔記者吳俊鋒／台南報導〕列為台灣宗教百景的台南安定區蘇厝真護宮王船祭，每3年舉行1次，戊戌科的醮典即將登場，廟方今天舉辦評筊大會，選出相關的神職人員，也宣告籌辦工作正式啟動。

蘇厝真護宮又稱「第一代天府」，3年1科的王船祭也被列入市定民俗類文化資產，是當地重要的宗教盛會，今天的評筊活動，有上百人參加，來自全台各地，「博杯」爭取神職，廟方中午先舉行平安宴，場面熱烈。

今天選出的神職，包含轅門官、王船長、五主會首等，參與者依序進行擲筊，聖杯最多的勝出，人選由千歲爺決定，以利隨即而來的醮典工作。

以轅門官為例， 達17位登記角逐，競爭激烈，在各界見證下逐一擲筊，最後由楊永成獲得3個聖杯最多，力退其他有意者。

真護宮主委陳榮川表示，戊戌科的醮典將於明年農曆2月底登場，3個禮拜後將進行王船龍骨開光儀式，神職人員就位後，相關活動也將緊鑼密鼓地籌辦。

真護宮全年供奉1艘於民國47年由全檜木打造的王船，長達12公尺，供神明聖駕南巡北狩之用，是該廟鎮殿寶物，醮典期間遶境時「陸上行舟」的奇景，格外引人注意。