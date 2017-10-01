台灣高鐵攜手泰國航空 新南向拓台泰雙邊旅遊市場

台灣高鐵與泰國航空簽署合作備忘錄簽約儀式圓滿完成。（高鐵提供）

2017-10-01 15:53

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣高鐵營業處副總經理孫鴻文與泰國航空大中華區區域總監Kittiphong Sansomboon，今天在高雄國際航空站第一會議室簽署合作備忘錄，移民署楊家駿署長、高雄市政府觀光局曾姿雯局長、泰國觀光局台北辦事處邱杰處長亦應邀出席觀禮，雙方協議將在初期推出套裝旅遊商品外，進一步共同發展高鐵與泰航的航空聯票銷售系統平台，希望未來國、內外旅客購買泰國航空機票後，即可以優惠價格加購高鐵車票，享受空鐵聯運的便利性。

高鐵表示，政府正積極推動「新南向政策」，自去年8月起，外交部試辦泰國民眾來台免簽證，泰國訪台人數因而大幅成長。台灣高鐵公司與泰國航空看好逐年成長的台泰雙邊旅遊市場，於今日簽署合作備忘錄，第一階段將推出套裝旅遊商品，後續共同發展高鐵與泰航的航空聯票銷售系統平台。高鐵與泰航合作，除了增進國人赴泰觀光、洽公或轉機的便利性，更可吸引泰國民眾到台灣旅遊時，搭乘高鐵前往西部走廊各大城市，進而提升台灣地方經濟與觀光產業的產值。

高鐵為鼓勵民眾搭乘高鐵往返機場，自2009年推出台灣高鐵航空聯票以來，產品深受旅客好評。台灣高鐵航空聯票目前合作的航空公司包括中華航空（含華信航空）、長榮航空（含立榮航空）與東方航空，旅客購買指定航線機票並加購高鐵車票，即可享標準車廂全票8折與商務車廂全票現行售價85折優惠。

高鐵表示，再增加與泰航航空聯票合作，未來將持續拓展與優質航空公司的合作機會，讓來台旅客及出國民眾，都可以享受台灣高鐵航空聯票的優惠與便利。