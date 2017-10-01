熊讃搭機赴美，為行銷台北及宣揚世大運成果。（記者姚介修攝）

2017-10-01 15:47

〔記者姚介修／桃園機場報導〕世大運吉祥物熊讚在9月20日正式受聘為台北市吉祥物後，第一個國際任務就是受駐美國代表處邀請到美國華府出席雙橡園活動，為台北做城市行銷以及宣傳2017臺北世大運的輝煌成果成果，熊讃（英文名字Bravo/Bravo）今天在華航美麗地勤牽手引導至出關口，她也是史無前例牽着地勤人員出國的「旅客」。

熊讃搭機赴美，為行銷台北及宣揚世大運成果。（記者姚介修攝）

熊讃的動作俏皮可愛，於今日下午搭乘將搭乘華航班機前往美國華盛頓特區，下午現身桃園機場華航報到櫃檯就引起旅客的注意，還有粉絲上前要求合照，熊讃報到後拿到自己的登機證（華航特別準備的登機證，名字是用英文BRAVO/BRAVO（讃/讃）），報到完後地勤人員還給熊讃護照和登機證，接着就牽着熊讃的手前往登出境門，熊讃和送機媒體和粉絲揮手後，就由工作人員引導轉往休息區，「熊讃」等待解除裝備後會靜悄悄去登機門登機，抵達後讓「熊讃」完成自己的第一項國際任務。

熊讃搭機赴美，為行銷台北及宣揚世大運成果。（記者姚介修攝）

熊讃搭機赴美，為行銷台北及宣揚世大運成果。（記者姚介修攝）

熊讃搭機赴美，為行銷台北及宣揚世大運成果。（記者姚介修攝）

熊讃搭機赴美，為行銷台北及宣揚世大運成果。（記者姚介修攝）

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