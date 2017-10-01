蘇花改只單線道、禁行機車 花蓮人罵翻

行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛與花蓮民眾一同參訪蘇花改A1標「蘇澳永樂段新建工程」中的「白米高架橋」。（行政院東部聯合服務中心提供）

2017-10-01 15:34

〔記者王錦義／花蓮報導〕蘇花公路瓶頸南澳平交道今舉行立體化通車典禮，預計下午4點開放通行，而蘇花改第一階段蘇澳到東澳段也將在明年2月通車，不過目前多數路段只規劃雙向單線道，許多花蓮人上臉書社群網站批評規劃不當，多數留言認為應該要比照西部的快速道路，單向至少要有雙車道才夠，且希望速限向上調整到70，另外禁行機車部份也被批評。

臉書社群「花蓮人」、「花蓮同鄉會」等有上百條留言針對蘇花改蘇澳東澳段明年將通車的討論，許多網友都留言批評：「就跟原來一樣塞到爆吧」、「大家都以為是雙向共四車道...結果蓋起來是跟原來蘇花公路一樣兩車道，騙很大」、「雙向單線，真的頗失望」、「（速限）60公里是要開多久啊！暈倒」、「這個政府真的不公平、應該是人人平等大小車也要平等吧！唉！花蓮人真的是二等公民」、「還是走原路較實在也比較快」、「這裡速限60，單線道遇到40的龜車看怎麽辦」。

而禁行機車部份，也有部份網友認為：「機車這種沒有保護殼的，政府把機車留在舊蘇花，等著被落石砸嘛？」、「開車的是人，騎機車的也是人」、「安全只限定四輪，騎車照樣去死死好」、「機車可以被落石砸死，但絕不能走長隧道被悶死」；不過仍有少數留言肯定蘇花改認為：「至少有安全路可以走，別在抱怨……謝謝這些辛苦工作人員」、「能有一條安全回家的道路優先，快慢是其次」。

蘇花公路改善工程處網頁指出，蘇花公路改善建構於強化路線抗災維生性及運輸安全服務性，2010年通過的計畫目標是為改善蘇花公路的「質」，加強安全性與可靠度，而非提升蘇花路廊公路運輸的「量」，而依據環境影響說明書內容，蘇花公路改善路段定位為區域幹道，提供穿越性城際客貨車行駛，開放行駛車種包括小汽車、大客車及非管制之貨車行駛。

而蘇花公路改善路段是國內第一條有長隧道群的省道公路，蘇花改工程處指出，考量長隧道群車輛行駛產生廢氣的因素，對於行駛於隧道中民眾的健康是一大傷害，所以輕重機車輛除仁水隧道有機慢車道，仍將限制僅能行駛原台9線路段。

蘇花改第一階段蘇澳與東澳間路段，預計明年2月通車，此段路線長約9.8公里，包含蘇澳、東澳、東岳3座隧道總長約4公里、5座橋梁總長約4.4公里，其中隧道最長的是東澳隧道長約3.4公里，3座隧道都是雙孔設計，每孔路寬約7.8公尺；橋梁部份分為兩種形式，橋梁合併段雙向路寬約14公尺，分離段則為8公尺、10.5公尺的路寬，目前多數路段規劃為一條3.5公尺寬的快車道，緊臨路肩的右側為為避車道。