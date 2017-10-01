中秋節前夕 雞肉價格穩定

新北市家禽運銷合作社因應中秋節肉品需求增加，協調產地增加到貨量。（圖由新北市農業局提供）

2017-10-01 15:41

〔記者何玉華／新北報導〕新北市家禽運銷合作社因應中秋節肉品需求增加，協調產地增加到貨量，並且延長屠宰作業時間，穩定肉品價格，農業局農牧經營管理科長張麗珍說，目前每台斤批發價格約40元，與去年同期價格相當。

新北市是雞肉消費地，農業局輔導業者成立保證責任新北市家禽運銷合作社附設屠宰場，場內9條屠宰線每天共屠宰3萬餘隻雞，供應大台北地區消費者需求；合作社理事主席謝總陣表示，新北禽採用自動化設備，凌晨新鮮現宰加上場內屠檢獸醫師檢驗，經過檢驗合格健康雞隻，貼上屠宰衛生檢查合格標誌販售，讓民眾安心消費。

張麗珍說，傳統習俗期間肉品需求增加，已協調新北禽增加產地到貨量及延長作業時間，供應量充足可以滿足消費者需求；另外，為避免不肖業者伺機違法屠宰，新北市政府組成聯合查緝小組，到零售市場及列管地點密集查緝違法屠宰行為，一旦查獲違法屠宰活禽，依畜牧法裁罰新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰。更呼籲民眾千萬不要購買來源不明肉品，消費者只要認明有屠宰衛生檢查合格標誌即是檢驗合格肉品，可以放心選購。