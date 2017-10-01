秋節送暖 仁波切發放白米助弱勢

誠蓮曲佩仁波切（右4）與信徒一起發放白米給弱勢民眾。（記者張菁雅攝）

2017-10-01 15:18

〔記者張菁雅／台中報導〕誠蓮曲佩仁波切16年前到台灣弘法，從此在台定居，並在今年8月成立台中市直貢寶積林慈善關懷協會。中秋節前夕，寶積林慈善關懷協會今天發放白米、慰助金給台中市西屯區195位弱勢民眾。誠蓮曲佩仁波切表示，佈施是一種分享，未來希望能擴大幫助的對象。

誠蓮曲佩仁波切說，台灣人很善良，他和台灣結緣後，決定在此定居，佛家說「為利眾生願成佛」，人在哪裡服務到哪裡，他雖然不是台灣人，但把台灣當成自己家，盡所能為社會服務。

誠蓮曲佩仁波切集合信徒的力量，長期舉辦慈善活動，今年8月更成立台中市直貢寶積林慈善關懷協會，該協會今天發給西屯區195位弱勢民眾每人10斤白米及慰助金600元，讓他們在中秋節前能感受到社會溫暖。

有鑑於台灣邁入高齡化社會，誠蓮曲佩仁波切還計畫興建「居士林」，做為「中途之家」，從青少年到老人，只要需要幫助，都能在這裡修行，大家共同生活、互相照顧。誠蓮曲佩仁波切說，已經找到居士林的基地，並完成建築設計，未來住在居士林的人將製作、販售手工藝品，以達到自給自足，如果這個模式可以成功，台灣各宗教都有宮廟、教堂，可利用現成的場地比照辦理，相信能解決許多社會問題。