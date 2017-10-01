打擊流感「針」有效 屏縣拚25％涵蓋率

屏東縣衛生局疾管科統計，全縣去年流感重症有40例，與前年同期124例相較，流感重症病例大幅下降。（記者邱芷柔攝）

2017-10-01 15:20

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今天起公費流感疫苗正式開打，去年屏東縣疫苗接種人數大增，佔全縣人口近22％，讓流感重症病例大幅減少，今年約有20萬人符合接種資格，縣府也預估能達到涵蓋率25％目標，縣長潘孟安今天率先捲袖接種，並呼籲縣民配合政府防疫措施。

屏東縣衛生局疾管科統計，每年流感約從11月下旬開始升溫，持續至隔年初，全縣去年流感重症有40例，與前年同期124例相較，流感重症病例大幅下降。

今年公費流感疫苗接種對象，除了滿6個月至國小學前幼兒，國小、國中、高中職、五專一至三年級學生，19至49歲具有潛在疾病者，50歲以上長者，孕婦、幼兒園及托育機構人員、機構對象、醫事防疫人員及禽畜業者等原對象外，新增6個月內嬰兒之父母。

屏縣衛生局指出，只要符合接種資格民眾，攜帶身分證、健保卡及幼兒預防接種手冊，就能到縣內流感合約醫療院所施打，衛生所不收取任何配用，醫療院所酌收掛號、診察費用，由於流感疫苗接種後至少要兩週才會產生保護力，呼籲民眾及早做好防疫。

衛生局疾管科長江麗香也表示，打了流感不代表就不會感冒，但能有效地預防流感併發重症風險，根據衛福部資料顯示，流感疫苗對健康成人有70％至90%的保護效果，並能減少老年人50%至60%併發重症風險，相關訊息民眾也可至衛生局網站查詢。