助老募款缺70萬元 「鴨王」獻唱、市長敲愛心鑼

台語肢障歌手蔡義德，到場獻唱新歌「咱們是一家人」，優美歌聲感動人心。（記者張聰秋攝）

2017-10-01 15:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是國際老人日，弘道老人福利基金會在彰化彰化縣立體育場舉辦助老愛心園遊會，目標150萬元尚缺70萬元，有「鴨王」之稱的台語肢障歌手蔡義德，到場獻唱新歌「咱們是一家人」，還敲響6聲愛心鑼，捐出6000元幫助獨居老人，彰化市長邱建富也敲下愛心鑼捐出現金。

蔡義德1歲時因感冒得了小兒麻痺，之後又誤信密醫，讓他的左手開始萎縮，現在連右手也漸漸退化，醫生甚至跟他說，大概3年到5年的時間就會完全沒辦法動，無畏四肢漸凍，他在今年8月底推出新專輯，其中，「咱們是一家人」前陣子是三立電視台八點檔「一家人」片尾曲，受到許多婆婆媽媽的喜歡，今天剛好也是他的生日，弘道基金會執行長李若綺送上溫馨的祝福，祝福他登上高雄巨蛋舉辦演唱會的夢想，築夢成功。

執行長李若綺說，基金會4年前開始推動居家安全修繕，關心長輩注的安全，90歲雙眼失明的阿嬤，生活在雜亂的破屋中，常被地上磚頭、垃圾絆倒，最多1個月連摔8次，還曾撞破頭，無人可協助，只能坐在地上等體力恢復，再勉強起身。

另一位阿公獨居在老屋宅，僅以竹片、竹葉混著土塊搭建的勵子搖搖欲墜，牆上土塊一碰就崩落，每次下雨就鬧淹水、漏水，直到基金會透過居家安全修繕服務為阿公改善安全問題，在房子旁的空地興建貨櫃屋，既保留舊宅也讓阿公有住的地方。

今天，園遊會攤位吃喝玩樂一籮筐，民眾玩得開心、吃得盡興，弘道志工趁著難得的熱鬧活動，帶著平日服務的長輩一起參加，讓老人家有機會出外走走、接觸人群。85歲獨居吳姓阿嬤說，她是彰化人，卻只在30多歲去過1次八卦山，記得當時還跟著其他遊客，一起從大佛內部樓梯爬上大佛的「耳朵」，真的很有趣，這次活動地點在縣立體育場，爬不進大佛的「耳朵」，她也是玩得很開心。