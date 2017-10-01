2土地公廟發獎學金 造福240名學子

南區國光里福正宮發放獎學金，有120名國小、國中及高中學生獲獎。（記者黃鐘山攝）

2017-10-01 15:12

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市南區國光里福正宮與北屯區松竹里崇德福德祠，今天不約而同發放獎學金，獲獎學生和家長都興奮不已，並到土地公廟拜謝土地公，歡喜得到土地公的加持，獲得好成績。與會市議員邱素貞、曾朝榮也期許同學要更加努力用功。

國光里長陳仁榮指出，鼓舞學童讀書風氣，提倡青少年向善美德，凡設籍里內6個月，操行成績80分以上，智育成績國小90分、國中80分、高中78分以上都可申請獎學金，國小70位、每位500元，國中30位、每位800元，高中20位、每位1200元。

松竹里長洪進喜說，今年福德祠共發放120位學生奬學金，其中高中50位、每位1000元，大專以上70位、每位1500元。由於前來參加活動的民眾相當踴躍，中午廟方並席開106桌餐敍，學子們都非常高興，家長也都覺得相當有意義。

就讀國小4年級的許家瑄說，可以領到土公公的獎學金，超級開心，會繼續努力，明年再來領獎；國中組的陳同學說，他要把錢存起來，利用雙十節的時候全家出遊；高中的李同學表示，將把獎學金存下來，當作下學期註冊費用，減輕爸媽的負擔。

蔡姓家長認為，土地公廟是民眾信仰中心，他每天都會前往膜拜，祈求家人平安、小孩用功讀書，土地公發送獎學金，可以鼓勵學生好學向上，也能夠促進社區居民互動關係，是一項非常有意義的活動，希望每年都能延續並擴大辦理。

受邀前來頒獎的市議員邱素貞、曾朝榮都肯定土地公廟頒發獎學金的活動，對於淨化社會風氣具有正面意義，他們也期許同學更加努力用功，未來多參加社區活動，增進社會與人際互動關係。