「2017陶花朵朵-花都陶藝美學特展」開幕的舞缽表演。（港區藝術中心提供）

2017-10-01 15:01

〔記者歐素美／台中報導〕「2017陶花朵朵-花都陶藝美學特展」，由22位陶藝家聯手打造人文、花藝等生活美學空間，讓民眾以輕鬆自在的氛圍欣賞陶藝作品，即日起至11月12日止在臺中市港區藝術中心掬月廳、清水廳及中央畫廊展出。

「2017陶花朵朵-花都陶藝美學特展」今天開幕，臺中市副市長林依瑩、臺中市文化局副局長黃名亨、財團法人臺中縣港洲教育基金會董事長楊惠美、財團法人港區藝術中心基金會董事長陳大松、港洲營建事業董事長陳朝國及參展的李幸龍、游博文等22位陶藝創作者皆出席。

林依瑩表示，大甲東陶、沙鹿陶由來已久，陶藝相關創作能量非常豐沛，佳龍市長上任後積極推展陶藝美學，將在大甲高工設立一座柴燒窯，並感謝港洲教育基金會董事長楊惠美賢伉儷對於陶藝教育的推動不遺餘力，親子捏陶也將於明念邁向20年，真得很不容易。

「2017陶花朵朵-花都陶藝美學特展」，接續今年三月舉行的「港洲盃親子捏陶比賽得獎作品回顧展」推廣陶藝教育的精神，邀請海線地區及曾任親子捏陶比賽評審的陶藝老師，以3人一組的實境展陳的形式，提供美學空間的情境佈置，呈現陶藝在生活實用價值、藝術美學鑑賞的多種面向。

例如《花‧非花》由陳文濱、陳炳廷、童建銘規畫展出，利用唐代詩人白居易經典詩句，借器形變化、視覺觀感，分享詩與陶和諧之美；《器予悠揚話秋風》由陳維銓、陳儀蓁、卓華興規畫展出，用黃褐色調的乾燥素材與枯木樹皮在視覺上融合，串聯陶器質量，展現人文藝術之美悠悠抑揚。

另陶藝家李幸龍則規畫展出《柴顏觀色》，以不同柴燒方式組成的茶席器物，在整體情境下呈現不同氛圍的調性，讓花的意象浮而不華，呈現臺灣茶藝美學。