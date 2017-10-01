補助4歲幼兒教育津貼 竹市明年起編7500萬元

新竹市長林智堅宣布明年8月起，將加碼補助4歲的幼童教育津貼每年3萬元。（記者洪美秀攝）

2017-10-01 15:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長林智堅今天表示，明年8月起，除中央補助5歲幼童免學費政策外，將加碼補助4歲幼兒就讀公立幼兒園免學費，而就讀私立幼兒園的每年可獲3萬元補助，這是創非六都第一個向下延伸幼兒津貼補助的縣市，市府已編列相關經費，將送市議會審議，只要預算通過，每年可減輕5500戶家庭的育兒負擔。

林智堅說，新竹市14歲以下人口佔總人口18％，平均年齡只有38歲，多數年輕爸媽上有父母，下有兒女，依據統計，竹市目4歲幼兒有5570人，市府已編列7500萬元幼兒補助預算，明年4歲幼兒不論就讀公、私幼都可享幼兒學費補助，就讀公立幼兒園免學費，私立幼兒園上、下學期各補助1萬5000元、合計每年補助3萬元，希望減輕年輕爸媽負擔，鼓勵年輕人生育。

新竹市兒童教保福利聯合會理事長洪懿聲過去就多次建議幼兒補助應向下延伸到4歲，獲悉市府願意投入這樣的經費表示肯定，認為4歲幼兒補助政策實施後，可拉近公私立幼兒園學費差距，減輕家長負擔，也可讓家長選擇離家更近的幼兒園就讀。

新竹市幼兒教育福利協會鄭良儀理事長也樂見其成，認為市府近年增設非營利幼兒園與公幼增班，竹市的私立幼兒園多能理性支持市府推動對家長有利的教育政策，如今市府提供4歲幼兒補助，對家長來說能節省教育開支，創造多贏。

市府教育處長李芳齡表示，新竹市4歲幼兒就學率為82％，透過補助幼兒就學費用，可望提高4歲幼兒就學率到9成以上，進而帶動3歲幼兒就學率。未來將持續推動幼教公共化，努力增設非營利幼兒園及公幼增班，再加上幼兒補助向下延伸至4歲，分攤家長育兒負擔，將可讓竹市幸福指數再升級。