推廣模型美學 南投圖書館辦模型玩具展

南投縣政府文化局圖書館舉辦模型玩具展，推廣模型美學。（南投縣政府文化局提供）

2017-10-01 14:48

〔記者張協昇／南投報導 〕模型玩具是許多人的童年的最愛，但不管是小孩還是大人，都可以利用天馬行空的想像力，恣意創造屬於自己的模型王國，南投縣政府文化局圖書館10月1日起至29日，於館內1、2樓舉辦「熊概讚！鋼彈小熊凱嘉年華聯展」，盼難得一見的公仔模型展覽活動，推廣模型美學，讓民眾了解模型不只是玩具，也是一種藝術的展現。

南投縣政府文化局指出，本次聯展由模範生文創策劃工作室策劃，以歡樂熱鬧的嘉年華為主題，展出各式可愛的公仔模型，以鋼彈小熊凱為主，今天第一天展出，即吸引不少前往圖書館借閱書籍民眾目光，小朋友看到各種造型精巧可愛的模型玩具，更是雀躍不已。

南投縣政府文化局圖書科科長劉雅馨表示，為了讓參觀展覽的民眾對於模型創作有更深入的了解，也邀請模範生文創策劃工作室副藝術指導張乃元於10月7日星期六上午10點至11點，在圖書館2樓進行一場模型交流示範講座，現場將介紹各式各樣的模型並示範模型組裝，並準備獎品進行有獎徵答，採自由進場，不用事先報名，歡迎民眾踴躍參加，一窺模型的迷人世界。

南投縣政府文化局圖書館舉辦模型玩具展，展出各種可愛的模型玩具。（記者張協昇攝）