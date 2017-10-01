台中自行車嘉年華 Pushbike比賽超萌

小朋友騎著Pushbike比賽，模樣超萌。（記者張菁雅攝）

2017-10-01 14:01

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府主辦的「0K台灣．台中自行車嘉年華」系列活動，今天在市民廣場舉行單車產業暨野餐嘉年華，現場除了有趣的兒童Pushbike（滑步車）及慢騎競賽，讓親子同樂外，還有超過50攤的自行車及運動用品展售、二手車特賣、單車健檢、單車輕食、胖卡等，讓民眾度過健康的一天。

「台中騎旅－單車產業暨野餐嘉年華」活動熱鬧，為了讓單車運動向下紮根，特別舉辦兒童Pushbike比賽，許多小朋友變裝參賽，分別扮成蜘蛛人、恐龍、小小兵等，他們騎著Pushbike，在賽道流暢地過彎，超萌的模樣成為現場焦點。 市府觀旅局另安排闖關活動，在台中州廳、太陽餅博物館、道禾六藝文化館等周邊10個景點設立闖關區，民眾騎著自己的單車穿梭在市區、一邊進行小旅行一邊闖關，都表示非常新鮮有趣。

除了動態活動，現場還有邀請自行車及運動用品業者展售產品，並設立單車故事館，介紹捷安特、美尼亞國際、Topeak、永祺車業、台萬工業等在地自行車企業，如何打造台灣成為自行車王國背後艱辛故事，讓台中人與有榮焉。

觀旅局長陳盛山表示，台中有發展自行車運動的優勢，加上市府已成立運動局，將打造台中成為自行車城市，一方面提升自辦自行車賽事格局，增加台中在世界自行車界曝光機會；另一方面持續完善自行車道建設，打造全民自行車文化。

此外，觀旅局與交通部觀光局香港辦事處昨天率領20多名港澳媒體與車友，從標高1800多公尺的清境出發，騎乘20多公里到海拔3275公尺的武嶺，儘管對體力是極大挑戰，但沿途風景秀麗，讓參加者都讚不絕口，認為此行很值得。