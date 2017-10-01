蛇蜥大戰！夢幻物種灰腹綠錦蛇雙流現蹤

雙流森林遊樂區帽子山步道，意外發現灰腹綠錦蛇正與攀木蜥蜴上演生存大戰，經過近40分鐘的纏鬥，蜥蜴不敵淪為盤中飧，灰腹綠錦蛇吞食蜥蜴後，隨即爬回樹上。（屏東林管處提供）

2017-10-01 14:00

〔記者李立法／屏東報導〕雙流森林遊樂區日前上演一場蛇蜥大戰，結果蜥蜴不敵，遭蛇吞食，巡山人員發現，獵食成功的綠蛇，竟是罕見的樹棲性灰腹綠錦蛇，驚喜不已。

屏東林管處表示，灰腹綠錦蛇依是民國85年才在屏南大漢山記錄到的新種，因為數量及目擊次數非常稀少，未被列入保育類野生動物，因而被稱為蛇類中的夢幻物種。

林管處指出，灰腹綠錦蛇屬樹棲性的蛇類，有著鮮艷的綠色體色，初見會誤以為是赤尾青竹絲或青蛇，但細看後會發現牠的腹部呈現淡淡灰綠色，橢圓形的頭部以及黑色過眼線，身上鱗片散發出藍色光澤，是此夢幻蛇種特有魅力。

巡山人員日前在林管處所轄雙流森林遊樂區帽子山步道，意外發現一尾長約 1.5公尺的灰腹綠錦蛇正與攀木蜥蜴上演生存大戰，經過近40分鐘的纏鬥，蜥蜴不敵淪為盤中飧，灰腹綠錦蛇吞食蜥蜴後，隨即爬回樹上，消失在樹冠和樹葉中，鮮艷的身形及敏捷的爬樹功力，令巡山人員驚嘆。