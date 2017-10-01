日暉捎愛 讓弱勢原童High翻天

小朋友爭相和日暉渡假村的可愛的吉祥物PAPA 、LULU合影。（記者陳賢義攝）

2017-10-01 14:19

〔記者陳賢義／台東報導〕台東日暉池上國際渡假村回饋鄉里，連續9年與家扶基金會合作，今午免費招待近400名弱勢家庭與原住民孩童，共享渡假村精心準備的愛心午宴，還首度開放泳區與去年底完工的神仙湯露天風呂，讓小朋友一次玩個過癮，提前歡度中秋佳節。

日暉在2008年開幕時，恰逢88風災肆虐，董事長鄭越才親自帶領員工，扛著一袋袋的池上米賑災做公益，也因此開啟了中秋送愛的活動，9年來不中斷。首次來到五星級渡假村享用buffet午宴，小三生倫倫對每一樣事物都感到新鮮又好奇，奶酪、薯條、布丁裝上盤，立馬坐上餐椅品嚐，直呼好好吃喔！還有許多小朋友爭相和渡假村的可愛吉祥物PAPA 、LULU合影，活動結束後，鄭越才開心送別，贈送每人1盒點心餐。

愛心不落人後，養樂多集團今年也共襄盛舉，總經理李道明加碼贊助520袋養樂多。鄭越才表示，教育及關懷是無形的，但潛移默化的效果，仍值得企業與社會大眾投入，藉由餐敘中與學童互動，分享自己的經驗，勉勵孩子們不要因貧困而喪志，也期盼拋磚引玉吸引更多企業團體加入關懷弱勢。

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