讓百香果睡吊網 埔里韋明正拿百香果王

今年參與評鑑的百香果都留在會場供民眾參觀，讓消費者了解如何選購好的百香果。（記者佟振國攝）

2017-10-01 14:05

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮農會舉辦全國百香果評鑑競賽，包括南投、台中、台南等縣市135位農民報名角逐今年的百香果王，評鑑結果今天出爐，埔里大坪頂42歲農民韋明正栽種的百香果，勇奪冠軍及2萬元獎金，之前參賽曾獲優選，韋明正再接再厲，加強田間管理與施肥，今年終於一舉登頂。

埔里農會百香果評鑑競賽邁入第4屆，除了全國百香果最大產地埔里，今年也有南投縣內國姓、水里鄉，以及台中后里、台南永康的農民參賽，農會昨天進行外觀、重量、糖度及口感風味等項目評比，一改當天公布成績的慣例，延至今天百香果節活動中才宣布名次頒獎。

農會選出20位農民，優選14人、季軍3人、亞軍2人、冠軍1人，42歲大坪頂果農韋明正榮獲本屆冠軍，前3屆參賽曾獲優選，再接再厲，加強田間管理，果實外觀、重量、糖度及口感風味兼備，獲評審青睞，如願拿下冠軍。

韋明正國中畢業就跟著雙親種百香果，已有20多年經驗，認為要種好的百香果，田間管理非常重要，包括網室栽培、修藤剪枝、植株日照充足，並以人工均勻施肥，也讓每顆百香果都睡吊網，避免果實直接掉落地面影響品質。