遇見美麗的哈莫瓦那 鄒族部落愛上山豬

森鐵郵輪式列車將於11月帶領大家探訪影視名星湯蘭花小姐的故鄉，依傍於美麗的阿里山溪、塔山下美麗的鄒族部落—哈莫瓦那。（台鐵提供）

2017-10-01 14:00

〔記者陳宜加／台北報導〕阿里山森林鐵路穿梭於高山峻嶺間，小小的車站常隱身在山中，顯得孤單又神祕，位於海拔1516公尺的多林站，它是沿用日治時代的名字「多囉嘕」，因語音艱澀，在民國53年3月才改名為多林站。

台鐵指出，森鐵郵輪式列車將於11月帶領大家探訪影視名星湯蘭花的故鄉，依傍於美麗的阿里山溪、塔山下美麗的鄒族部落—哈莫瓦那。

來吉又名「哈莫瓦那」，相傳兩百年前，特富野大社的獵人追逐山豬，翻山越嶺攜眷遷居至此，「哈莫瓦那」是「神明的屬地」之意，山豬則是哈莫瓦那的吉祥物，也成為部落營造旅遊空間的最大特色地標。

台鐵指出，來到來吉社區，路口有藝術家所雕刻的山豬石雕，鮮豔的顏色與利落的線條，配上粗獷的石塊雕刻，每隻山豬栩栩如生，有出浴、有傭懶、有勇猛等姿態，創意無限，讓人目不暇給，且引人發笑。

台鐵表示，「遇見來吉．愛上豬」郵輪式列車套裝行程每套售價1280元，含森鐵車資、DIY費用及中式自助餐費用、不含中巴接駁費用及旅行平安保險。旅客抵達多林車站後，搭乘接駁遊覽車費用為每人300元，均一價，不分孩童及敬老。每梯次限量100名，未滿6歲孩童不佔坐位者，可免購票乘車，午餐費用另計。

郵輪式列車行駛日期為：11月1、8、15、22及29日，計開行5梯次，行程請詳見附表。森鐵郵輪式列車行程採預約購票方式，各車站窗口不發售該套裝行程。

森鐵郵輪式列車將於11月帶領大家探訪影視名星湯蘭花小姐的故鄉，依傍於美麗的阿里山溪、塔山下美麗的鄒族部落—哈莫瓦那。（台鐵提供）