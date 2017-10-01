東勢鯉魚伯公文化祭 「樂虎」也來了

東勢區公所慶祝鯉魚伯公文化祭，特別準備了鯉魚圖案的米糕，在活動後分享給民眾吃平安 。（記者歐素美攝）

2017-10-01 13:46

〔記者歐素美／台中報導〕東勢鯉魚伯公文化祭今天在台中市東勢區的鯉魚伯公祠熱鬧登場，市長林佳龍特別致贈廟方「八仙綵」及印有「鯉魚伯公」字體的燈籠，並為花博吉祥物「樂虎」及詹友喆等6位小朋友戴上「平安絭」。戴絭、換絭或脫絭是每年中秋節，鯉魚伯公祠的重要活動之一，也是客庄的文化特色。

市長林佳龍表示，鯉魚伯公是東勢客家鄉親信奉的神祉，更是客庄居民重要傳統文化，鯉魚伯公後方有一條由石頭砌成的河堤護崁，遠看像似一條鯉魚，護衛著山城居民，也是大甲溪客庄文化景點。

市府以節慶特色彰顯客家節慶的價值與文化，藉此推動節慶藝術與多元客家文化為願景，象徵客家族群團結向心力，在客庄12大節慶中，除了新丁粄節及巧聖先師文化祭外，鯉魚文化祭中的鯉魚旗象徵魚躍龍門，也代表客家文化傳承的意義。

花博吉祥物「樂虎」參與鯉魚伯公文化祭，除宣傳「2018花卉博覽會」，也行銷「客庄傳統節慶文化」。東勢區長徐佩鈴在活動中，除偕同各課室主管分送參與民眾平安米糕及平安御守；下午並邀請小青蛙劇團、青楓舞劇坊及街頭藝人等團體表演，以讓更多在地年輕族群認識並喜歡上客家節慶文化。

花博吉祥物「樂虎」並陪伴小朋友石頭彩繪，以迎接「2018台中世界花卉博覽會」，完成的石頭彩繪作品並將擺放在鯉魚護崁上，為護崁增添華麗色彩。