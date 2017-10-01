國際風箏節絢爛開幕 北海岸天空競技

新北市長朱立倫（左）和知名國際風箏創作者黃景楨（右）與風箏作品「寶島之翼」。（記者李雅雯攝）

2017-10-01 13:30

〔記者李雅雯／新北報導〕今天上午11點許，2017北海岸國際風箏節在白沙灣熱鬧開幕，現場計有來自10個不同國家、百位選手參加。可惜現場風況欠佳，不如昨天「時時在起風」，選手們多需花上時間等待風起時，天空競技場部分時間略顯「平靜」。

台灣藍鵲單線串聯風箏竄入天空。（記者李雅雯攝）

北海岸國際風箏節今年以「海洋、生態、保育」為主題，以台灣特有種鳥類「台灣藍鵲」為設計圖樣的風箏是亮點主角，呼應台灣生態多樣性。知名國際風箏創作者黃景楨製作「寶島之翼」，以台灣藍鵲為繪製藍圖，新北市長朱立倫在指導下成功放飛「寶島之翼」，抬頭看天空讚嘆著「好像真的台灣藍鵲在天空飛喔」。

台灣藍鵲單線串聯風箏竄入天空。（記者李雅雯攝）

現場另有台灣藍鵲單線串聯風箏，由南投市西嶺國小退休老師劉錫勳設計、創作、操控。台灣藍鵲單線串聯風箏由數隻手繪小型台灣藍鵲風箏串起，讓數十甚至是逾百公尺長線竄入空中。由於上午風況欠佳，放飛長度僅維持在40到50隻小型台灣藍鵲串聯中，也就是約放線60多公尺。劉錫勳說，微微的風讓風箏放飛狀況不穩，在其他地方放風箏也會遇到類似情形，這時候能比的就是耐心，等待一陣風帶起風箏的瞬間，「期待帶來的99隻小台灣藍鵲都能飛上天」。

[即時]（即時）北海岸國際風箏節絢爛開幕 天空就是競技場（記者李雅雯攝）

社子特技風箏隊長許俊志，現場以雙腿綁線控制競技風箏，狂熱風箏的他，每一年國際風箏節都不缺席。許俊志說，用雙手放風箏人人都會，玩了風箏30多年，幾年前開始想用不同身體部位操控風箏，練習了兩年，終於練成雙腿放風箏技法，練成訣竅無他，就是「多練習」。

台灣藍鵲單線串聯風箏竄入天空。（記者李雅雯攝）

2017北海岸國際風箏節開幕日系列活動將持續到晚上8點，下午2點開始在白沙灣遊客服務中心地下一樓有「風箏DIY體驗」；另有「北海岸農特產市集」擺攤，直到下午5點；白沙灣遊客服務中心前廣場、草坪區有多場達人風箏秀；晚上6點半到8點舉行夜光飛行音樂會和煙火秀。

社子特技風箏隊長許俊志用雙腿操控競技風箏。（記者李雅雯攝）