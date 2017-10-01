同心牽手一甲子 台南鑽石婚長者幸福滿滿

來自將軍區的吳主周（右）、吳陳外（中）夫妻，結婚至今74年。（記者蔡文居攝）

2017-10-01 13:23

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市社會局今天舉辦「106年鑽石婚表揚」活動，共有88位鑽石婚長者接受表揚。其中，來自將軍區的吳主周（95歲）、吳陳外（94歲）夫妻，結婚至今74年，也是這次唯一的一對婚齡逾70載的長者，他們維持婚姻的秘訣就是彼此互相包容，快樂沒煩惱。

台南市代理市長李孟諺今天主持頒獎並親自獻上祝福。他致詞表示，俗話說得好「家有一老，如有一寶。」家裡面有長輩的人都可以深深地體驗會這句話的涵義，長輩在的時候，就是兄弟姊妹每逢節日，大家團聚在一起，也是凝聚全家向心力、最大的力量。尤其是，家裡面有兩個長輩，互相陪伴60年以上，這更是非常難得，可以說前世，甚至是三生三世修來的福份。

這場由南市社會局舉辦的「同心牽手一甲， 拼出幸福一輩子」鑽石婚表揚活動，共有43對結婚超過60年及1對婚齡70年以上的長者，接受各界祝福。

婚齡最長的吳主周、吳陳外夫妻倆人，於1943年結婚至今74年。其中，吳主周先生一世務農，曾擔任將軍農會第8、9、10屆的監事及第11屆的理事。他們今天盛裝打扮，在兒孫陪伴下前來接受表揚，幸福洋溢。