台北國際咖啡節 柯P泡咖啡被誇「手穩」

柯文哲先在一旁觀摩作法，不時讚嘆原來泡咖啡也有SOP，而當自己實際沖泡時，也被台下觀眾誇獎不虧當過醫生，倒起水來手很穩。（記者鍾泓良攝）

2017-10-01 13:19

〔記者鍾泓良／台北報導〕10月1日為國際咖啡節，台灣咖啡協會咖啡館文化委員會與北市府合作舉辦「2017台北國際咖啡節」。台北市長柯文哲說，台灣真的蠻奇怪的，不是咖啡生產國家，咖啡文化卻這麼流行，更滲入生活，而台灣在世界咖啡比賽常常得獎。

柯文哲說，以前他小時候到台北，如果沒有去建成圓環吃蚵仔煎 就是沒有來過台北；將來是希望有一天來台北，沒有到大安森林公園或「溫羅汀」喝過咖啡，就不算來過台北。

柯文哲今天受邀出席時表示，他對咖啡有特別的印象是因為自己的老師張金堅原是乳癌專家，退休之後開始研究咖啡，後來變成咖啡達人，還因此出書。他說，台灣雖然不是咖啡的生產國，但喝咖啡、開咖啡店非常流行，估計北市咖啡店至少1千家以上，將來可將台北打造成一個有品味、文明的城市。

而柯文哲隨後也現場在嘗試泡咖啡，而柯先在一旁觀摩作法，不時讚嘆原來泡咖啡也有SOP，而當自己實際沖泡時，也被台下觀眾誇獎不虧當過醫生，倒起水來手很穩。

10月1日為國際咖啡節，是國際咖啡組織於2015年簽屬協議制定，除慶祝咖啡產業的興盛，並感謝將咖啡豆從產地到咖啡店這段旅程辛苦付出的人們。今年台北國際咖啡節串連上百家的台北市咖啡店響應活動，民眾可購買「咖啡大使紀念徽章」，即日起10月8日優惠期間至串聯店家消費，即可享9折優惠或店家專屬贈禮。

此外，北市府在7日將在公館、台大地區舉辦「台北白晝之夜」活動，溫羅汀商圈的咖啡店家也將延長營業時段，陪伴民眾一起藝術夜遊。

柯文哲提到，以前他小時候到台北，如果沒有去建成圓環吃蚵仔煎 就是沒有來過台北；將來是希望有一天來台北，沒有到大安森林公園或「溫羅汀」喝過咖啡，就不算來過台北。（記者鍾泓良攝）