喝咖啡聊死亡談身後事 生命咖啡館結合桌遊融入生命教育

2017-10-01 12:43

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾鎮立圖書館今天變身為「生命咖啡館」，邀請社區民眾及讀者喝咖啡「開講」，用輕鬆、正向態度漫談生死相關議題，還透過桌遊通關遊戲等表達個人生命自主，落實「道謝、道愛、道歉、道別」的善終觀念。

這場別開生面的活動由南華大學校友總會主辦，南華大學生死學系講師郭慧娟研發、設計一系列生死教育桌遊，透過遊戲方式引導學生和社會民眾正向面對生死和認識各種喪葬禮俗。

郭慧娟表示，生命咖啡館是從民國103年底自英國引進台灣，2年多來在台灣已舉辦近200場，超過6、7千名民眾參加，大家輕鬆喝咖啡、突破禁忌暢談生死，分享自己的生命故事也聆聽別人生死體驗，坦然面對進而談論生死的心靈講座，每次推出都大受歡迎。

郭慧娟花費近10個月時間，完成「愛寵咖」、「告別通關」、「穿越時空─喪俗版」、「穿越時空─婚俗版」、「圓滿人生系列」的生死教育桌遊，既吸引年輕人，和長輩也能暢談無阻，今天虎尾圖書館資深員工翁芳秋還在現場煮咖啡供大家免費品嚐，場面溫馨。

不少讀者專程從嘉義來參加，大玩「圓夢GOGOGO」、「親情過五關」、「串串關懷─生命留言板」、「告別通關」、「為愛啟航─我的悲傷地圖」、「幫幫阿好嬸虛擬助人行動」、「穿越時空─喪俗版」、「愛寵咖」、「圓滿人生拼圖遊戲」等遊戲，藉機和家人談生死、生命回顧和圓夢、簡版遺囑、到身後事自己作主、認識各種生命禮俗、面對逆境及悲傷陪伴等，讓人生即使走到最後也能了無遺憾。

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