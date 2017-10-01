尿布玩很大！助照服員學習「包大人」技巧

2017-10-01 11:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣失禁防禁防治協會今天在中山醫學大學舉辦「尿布玩很大」系列活動，透過包尿布比賽，讓照護員學習「包大人」技巧，助失能長輩生活更有尊嚴與品質。

中山醫學大學附設醫院骨盆機能中心物理治療師賴郁芬指出， 隨著人口老化，失能人口遽增，協會積極推動分類分級使用尿布的概念，尤其長輩跟新生兒可能只需要1至3年包尿布的需求不同，失能老人的尿布使用期可能長達5到10年，加上長照時代來臨，如何協助長者正確使用尿布，攸關長者生活品質與尊嚴。

賴郁芬指出，目前有不少照護機構可能基於人力、照顧方便性，常會選擇讓失能老人整日包著尿布，但長輩可能尿布溼了不會表達，且長時間包覆下，容易出現尿布疹甚至感染等問題，均讓老人倍感生活品下降甚至尊嚴不足。

有鑑於此，協會與中山附醫骨盆機能中心推出「尿布玩很大」活動，鼓勵照顧機構參與，以包尿布比賽方式宣導正確使用尿布，包括依據活動程度不同的長輩選擇合適的尿布、如何協助臥床長者尿布包覆舒適又不滲漏等技巧。

賴郁芬指出，目前照顧觀念均鼓勵還有行動力的長者能儘量自行如廁，可使用褲型尿布，包括換穿時，單腳站立時可以練習腿肌力，另如廁的屈膝到蹲及坐，再到站起整理衣服等過程，均是一種訓練，也希望藉比賽，讓照顧員學習如何協助長輩如廁。

此外，賴郁芬指出，目前成人的尿布相關產品已開發到分級分類功能，像針對會滲尿的長者，也有專用的漏尿墊，有不少阿嬤平時使用衛生棉防漏，避免尷尬，結果反而不舒服，降低外出意願，目前均已有男女便利型漏尿墊，活動也盼宣導只要選對用品，一樣可以正常享受生活。