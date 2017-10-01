未來3個月天氣展望 氣象局：氣溫偏暖、雨量偏少機率大

氣象局預估未來3個月台灣地區溫度偏暖機率最大，降雨方面則以正常偏少機率高，明春水情拉警報。（資料照，記者黃志源攝）

2017-10-01 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕今夏季台灣屢創極端高溫紀錄，據氣象局統計，台北測站今年37度以上高溫天數刷新紀錄，9月高溫狀況依舊，9月27日還創下38.6度的今年最高溫度，是設站121年以來的9月新高溫；氣象局預估未來3個月台灣地區溫度偏暖機率最大，降雨方面則以正常偏少機率高，明春水情恐拉警報。

氣象局指出，受太平洋高壓影響，各地氣溫明顯偏高，9月平均溫度全臺25站均為高溫類別，其中有15站為設站以來9月份最暖的一年，且台北、彭佳嶼、宜蘭、蘇澳、玉山、嘉義、澎湖、東吉島、板橋及馬祖共10站同時創下該站設站以來9月的日最高溫紀錄；10月份太平洋高壓仍強，模式預測10月溫度仍以溫度偏暖機率最大，11月至12月則以正常偏暖的機率為最大。

在降雨方面，氣象局認為，未來3個月以正常偏少的機率為最大；氣象局表示，8、9兩月，西半部雨量明顯偏少，中南部在秋冬季節將進入枯水期，加上大氣環境有朝弱反聖嬰發展的機會，若未來反聖嬰現象持續發展且秋冬季節西半部降雨持續不足，明春台灣水情恐不利，呼籲民眾開始節約用水。

在颱風部分，9月份西北太平洋西部海域共有4個颱風形成，略少於氣候值4.9個，10月至12月期間西北太平洋海域仍有颱風生成的機會，平均10月和11月分別有3.7個和2.4個颱風形成，12月有1.2個颱風形成，由於未來一季有朝弱反聖嬰發展的機會，秋季颱風有較為活躍的訊號；氣象局提醒，即使颱風未直接登陸台灣，仍須注意是否與東北季風產生共伴效應，但估計反聖嬰強度較弱，對台影響仍有高度不確定性。