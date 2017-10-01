謝謝各界愛心 排灣小戰士柔道勇奪10面獎牌

武潭國小柔道隊在今年全國柔道錦標賽中，獲得個人賽4金2銀4銅的佳績，共抱回10面獎牌。（記者邱芷柔攝）

2017-10-01 11:06

〔記者邱芷柔／屏東報導〕有「南霸天」封號的屏東武潭國小柔道隊，在今年的全國柔道錦標賽中，獲得個人賽4金2銀4銅的佳績，共抱回10面獎牌，教練林俐雯說，過去柔道隊克難經營，在媒體報導曝光後開始有許多愛心湧入，讓孩子們順利出賽，有這麼多人關心，小朋友們也感受到大家的支持，練習時更加認真。

武潭國小校長梁吉成說，柔道隊每年有3次比賽，總花費約需30萬元，過去經費有限只能選擇性參賽，也沒有經費補助營養品，近年各界愛心援助，幫他們圓夢，除了金援，像八方雲集不斷贊助營養品，甚至有愛心民眾怕學生練習受傷，還會寄來藥膏。

比起教練更像孩子保姆的林俐雯，除了帶著孩子練柔道，更走入孩子們的生活，她說，隊上有不少選手來自單親、隔代教養家庭，有學生放學後就在部落趴趴走無人照顧，就被她拉來練柔道，除了勤練體能，她也訓練選手動腦，思考如何擒拿對手。

林俐雯說，小朋友有無限充沛的精力，透過柔道練習不僅讓孩子從比賽中獲得成就感，也加強了孩子的專注力，在課業成績上有明顯的改變，她相信這些改變就是感謝大家支持他們最好的回報。

排灣小戰士，武潭國小柔道隊勇奪10面獎牌。（記者邱芷柔攝）