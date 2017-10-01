紫南宮中秋金蛋吸人潮 OL強運中金戒

竹山紫南宮為中秋節活動暖身，發放一千的金雞蛋，吸引熱情信眾排隊參與。（記者劉濱銓攝）

2017-10-01 10:42

〔記者劉濱銓／南投報導〕竹山紫南宮中秋金雞文化季開跑，為替即將到來的中秋活動暖身，今限量發送1000個金雞蛋，內含金戒指與現金大獎，從昨傍晚就吸引信眾排隊，其中來自雲林的上班族陳小姐，首次排金雞蛋就幸運獲得金戒，廟方說，中秋節還有「擲筊贈金雞」，同樣有金戒大獎，歡迎民眾體驗沾喜氣。

竹山紫南宮發放一千個金雞蛋，搶頭香的是與媽媽前來的張姓女學生（左），獲得獲得琉璃項鍊與銀幣錢母。（記者劉濱銓攝）

紫南宮今準備1000個金雞蛋中，有最大獎5枚金戒分散其中，並有現金、琉璃項鍊，以及金、銀錢母等，昨天不到6點就有信眾排隊，經過一個晚上的等待，今上午9點開放領取，現場人潮絡繹不絕，熱鬧非凡。

竹山紫南宮發放一千個金雞蛋，來自雲林的上班族陳小姐（左），是首位拿到金戒指的幸運兒，獲廟方常務監事莊志良致贈金戒。（記者劉濱銓攝）

搶頭香的是來自雲林陪同家人前來的張姓女學生，雖然沒有拿到金戒指，但獲得琉璃項鍊與銀幣錢母同樣很開心，家人說，參加紫南宮活動已經5、6年，每次都有不同的驚喜，覺得很有趣。

竹山紫南宮為中秋節活動暖身，發放一千的金雞蛋，吸引熱情信眾排隊參與。（記者劉濱銓攝）

首位拿到金戒的則是來自雲林的上班族陳小姐，過去只排過錢母的她，是首次參加贈金蛋活動，雖然排隊編號在352號，但仍幸運拿到大獎，覺得非常開心。