保育類石虎幼虎 疑遭流浪狗啃咬死亡

有民眾在苗栗縣苗48線路旁發現一隻幼石虎死亡，死因待查。（圖截自貓徑地圖王小明臉書）

2017-10-01 10:20

〔記者張勳騰／苗栗報導〕臉書「貓徑地圖王小明」臉書PO出1隻保育類石虎幼虎來不及長大，被發現倒臥苗48路旁，肚破腸流，經熱心民眾通報，懷疑是被流浪狗啃咬的，在塑膠袋裡結束他短暫的一生。惟石虎專家陳美汀表示，究竟是路殺？還是被咬死？將待解剖報告出爐。

已列入瀕臨絕種的保育類動物石虎，全台灣只剩不到500隻，有超過6成棲居在苗栗縣各處低海拔的丘陵地或平地交接處，近年來，不時傳出石虎遭「路殺」事件，石虎保育及棲地環境維護等議題，愈來愈受重視。

臉書「貓徑地圖王小明」指出，昨天有民眾發現1隻幼石虎倒臥苗48路旁，肚破腸流，懷疑是被流浪狗啃咬。

石虎專家陳美汀也接獲反映，她說，這隻死亡的母幼虎約2個月大，懷疑是牠的媽媽死亡或去打獵而落單，才會被食肉目的動物攻擊，但從傷口無法判斷被哪種動物攻擊致死，至於是否被路殺才被其他動物啃咬，或者被咬致死，都須等解剖報告出爐。

苗栗縣政府自然生態保育科長張葦指出，有接獲國立屏東科技大學通報此案，這隻幼石虎將送台中自然科學博物館進一步鑑定死因。

陳美汀指出，國立屏東科技大學石虎研究團隊今年已受理10件石虎路殺案件。