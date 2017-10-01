台商返台 傳金門機場等2天還沒上機…

金門機場大爆滿。（資料照，記者吳正庭攝）

2017-10-01 09:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國十一長假啟動，台商提前返台休假，據報導，從小三通經金門返台旅客大增，金門機場班班客滿，已有台商夜宿機場等候近2日排候補機位。

綜合媒體報導，目前金門返台飛機幾乎是班班客滿，載客率到百分百，金門航空站表示，已協調加班機及航空公司擴大機型因應。

據報導，由於中國遊客及台商返台，使得自9月27日起，金門機場搭機民眾大增約2~3成。連日來，機場每天約有40多人滯留機場排補位，更有夜宿機場等飛機。