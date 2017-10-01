客運司機頭暈請乘客下車 民眾傻眼、網友卻讚爆

高雄客運司機身體不適，請乘客先下車自己再就醫，處理方式被網友讚爆。示意圖與本文無關。（資料照，記者陳祐誠攝）

2017-10-01 09:10

〔即時新聞／綜合報導〕在9月29日清晨，高雄客運72號公車賴姓司機駕車至梓官區信義路，開廣播向車內乘客表示自己身體不適，感到很疲累，必須要去看醫生，希望20名乘客下車等候接駁車，當時有民眾聽到後感到傻眼。司機後來就醫，被診斷出是感冒引起的頭暈症狀，PTT鄉民看到消息後，迅速讚爆司機處理的方式。

據《TVBS》報導，當時賴姓駕駛臉色蒼白地向乘客道歉，原來他前一天晚上下班太晚，休息不足夠，而且身體又不適，只好請乘客先行下車，有些人聽到後可以體諒，有些人則十分傻眼。接著賴姓司機就自行徒步走到消防分隊，搭上救護車送醫治療。

高雄客運岡山站長吳文銓對此澄清，司機休假和排班都按照輪值，應該不會有太累的情況。不過勞工局介入調查後，發現司機28日深夜上班到10時50分才下班，接著又要29日一大早5時50分上班，的確有超時的可能，將考慮對高雄客運處以4萬罰款。

PTT鄉民則紛紛稱讚司機當時的應對，有人直呼還好賴姓司機知道自己的身體的狀況，這樣的處理總比出車禍更好。還有人表示，把乘客的性命擺在第一位，這才是真正負責的表現。