各地多雲到晴僅部分地區有雨 週二開始東北風南下

今天天氣大致穩定，各地大多晴時多雲。（資料照）

2017-10-01 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天天氣大致穩定，各地大多晴時多雲，陽光露臉時間長，不過部分地區有雨，由於太陽的照射，使得溫度升高，全台高溫平均約在34度左右。

氣象局表示，今天各地多為穩定的天氣，西半部晴時多雲，東半部雲多偶有零星雨，午後各地山區及中南部近山區的平地有局部短暫雷陣雨的情形。

溫度方面，由於陽光露臉時間長，在太陽的照射之下，氣溫比昨天略為上升，西半部各地高溫將上看35度，大台北與桃園很可能會達到36度，東半部雲量比較多，氣溫約在33度，但中午前後紫外線指數高，仍要注意防曬，早晚溫差大，夜晚至清晨的溫度約在26至28度，感受上較為舒適。

明天（週一）各地天氣較穩定，高溫炎熱；週二開始至下週六則因有波東北風南下，北部、東半部雲量多甚至下點雨，尤其迎風面基隆北海岸及東部海岸雨勢較為明顯。

今天中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 37 30 ~ 38 31 ~ 38 29 ~ 36

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線。（圖取自氣象局）