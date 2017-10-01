10/1 各報重點新聞一覽

劉德凱、柯淑勤奪下戲王、戲后大獎。（影藝中心攝影組攝）

2017-10-01 06:25

自由時報

金鐘52 帝后：劉德凱、柯淑勤

第五十二屆金鐘獎頒獎典禮昨晚登場，劉德凱憑《這些年 那些事》中頹廢蓄鬍扮演退伍老兵，打敗吳慷仁、藍正龍等人，成功登上金鐘戲王寶座，昨他一上台就表示沒準備感言，但詮釋老兵機會難得，未來也會繼續在台拍戲。柯淑勤過去曾入圍十二次，此次以《戀愛沙塵暴》三度鍍金，甩開楊丞琳、楊貴媚，拿下戲后大獎，在劇中詮釋為家庭付出，卻失去自我、感覺不到幸福的母親，將中年婦女面對婚姻、家庭卡關的心境，刻劃得精準深刻。

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台大田徑場 高金素梅施壓出借

針對台大出借田徑場給中國選秀商演節目引發爭議事件，台大校方調查小組昨天首次開會，根據本報取得的台大體育室書面調查報告，體育室原本反悔不想出借，但無盟立委高金素梅辦公室主任透過教育部國會聯絡組「轉知關切」，逼使台大在九月十五日召開協調會，承辦人員「因此轉知、坦言受有壓力」，台大最後同意出借場地。

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雄三誤射漁船奪命 3軍士官判刑

海軍金江艦去年七月發生雄三飛彈誤射事件，造成「翔利昇號」漁船船長黃文忠死亡、三名船員受傷案，涉案三名軍士官遭檢方以廢弛職務、業務過失致死、毀損國家兵器等罪起訴，高雄地方法院昨天宣判，合議庭從一重罪論處，依業務過失致死罪判處中士高嘉駿一年六月有期徒刑、中尉兵器長許博為一年二月徒刑、射控士官長陳銘修二年徒刑。全案可上訴。

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蘋果日報

母遭5字經羞辱 唐從聖淚崩喊告 徐乃麟露笑道歉

徐乃麟（乃哥）上月26日錄華視節目《天才衝衝衝》狂飆唐從聖（從從）「X你媽XX」5字經，引發風波。乃哥前天發聲明為「造成社會大眾觀感不佳」道歉，未提到從從；從從昨凌晨3時在臉書直播，不捨失智老母受辱，崩潰落淚，揚言提告。乃哥昨午在華視召開出道以來首次道歉記者會，向從從和其母鞠躬謝罪，自省「智商還沒到該到的年紀、EQ不好，成長歷練沒學到」。不過他記者會上一度面露微笑，引發網友批評。

美國務院官網 竟撤我國旗

美國國務院官網介紹台灣頁面，直到今年5月底仍可看見台灣的地理位置圖及中華民國國旗，但官網最近改版，中華民國國旗消失不見，只留下台灣地圖。對此改變，美國在台協會（AIT）表示，美國基於《台灣關係法》及「三個公報」的一中政策並未改變。我外交部稱，已針對網頁變更向美方進行了解，並提醒勿因此引發不必要誤解。學者則提醒，美國總統川普功利色彩明顯，任何變化都應從嚴看待。

聯合報

美卿提勒森抵北京 11月川習會暖身

美國國務卿提勒森昨天抵達北京，就朝鮮半島局勢、美國總統川普訪問北京、中美貿易逆差等三項議題與中方討論。在與中國國家主席習近平會面時，習近平表示，中方高度重視川普總統對中國國事訪問，期待共同規劃和推進中美關係未來發展。

金鐘帝后 劉德凱、柯淑勤

第五十二屆電視金鐘獎名單三十日於國父紀念館揭曉，一代男神劉德凱，擊敗呼聲高的藍正龍及吳慷仁，成為本屆新科視帝，視后大獎則同樣給了資深的柯淑勤，證明薑是老的辣。「植劇場」雖入圍二十四項，但仍拿下戲劇節目、女主角、女配角、新演員、音效五項大獎，是本屆最大贏家。

中國時報

柯P吐真言 獨派全跳腳

從「兩岸一家親」，談到阿扁病情「一開始身體沒病，心有病」，台北市長柯文哲始終像戳破國王新衣的小孩。只是，真話聽在獨派耳裡，卻更像挑逗神經，褻瀆扁這塊「台獨圖騰」，終惱羞成怒，憤而撕破臉。然而，對扁而言，獨派這番作為，恐將是愛之卻害之。

扁醫療小組火大 開除柯P

台北市長柯文哲的「扁裝病說」，北社社長張葉森昨天表示，柯文哲此言論已不適任「前總統陳水扁民間醫療小組」成員，醫療小組開會後決議跟柯文哲切割；此外，他們也為北社在2014年力挺柯文哲參選台北市長一事，要向「全台北市民道歉」。對此，台北市政府發言人劉奕霆表示，市長本就公務繁忙，確實沒有餘裕時間擔任召集人。