校犬「小白」走了 全校頒畢業證書送牠最後一程

2017-10-01 00:11

〔記者楊金城／台南報導〕新營太子國中的「校犬」小白昨天走了，全校130多位師生悲傷的送牠最後一程，學校頒贈畢業證書給小白，並將小白埋葬，永眠校園內，繼續守護師生。

師生寫卡片紀念小白，圍在小白棺木旁朗讀後將卡片放入牠的棺木中，學生跟小白說，雖然你看不懂國字，但你已完成守護校園任務，希望你到另一世界要快樂；有學生向小白承諾會照顧好小白的女兒「圓仔花」。

校長王沐錱說，送別小白的儀式，希望撫慰和療癒孩子難過的心情，並效法小白忠於角色、盡忠職守的精神，好好在功課、技藝學習上克盡心力學習。

年約14歲的小白是隻雌的流浪狗，約11年前因腳傷，意外進到太子國中被師生收留，成為校狗，雖然走路一跛一跛的，但一直守護校園，還生下女兒「圓仔花」。

學生回憶跛腳的小白很盡職守護校園，有外人進到校園，會緊隨在旁盯梢，只要學生團隊出門，牠也一定衝到最前面，帶著女兒驅趕路邊的野狗，牠在學生上課時會默默守在走廊，不會進教室打擾學生，有學生心情不好，也會抱著小白哭訴抒壓。

上個月，牠小中風後仍然歪斜著頭，跟著導護志工看護學生路隊，盡忠職守，鞠躬盡瘁的忠誠精神，令師生敬佩不已。

29日晚上9點多，小白牠突又中風發病，師生趕緊帶著小白去就醫無效後，帶回校長室安置，師生4人留下陪牠。

知道小白將離世，王沐錱為牠親手釘製了棺木在昨天帶到學校，小白堅持到學生都來上學看牠最後一面後，才嚥下最後一口氣往生了。

學校擇昨天中午吉時為小白舉辦告別式，頒贈畢業證書給小白放入棺木，代表功德圓滿，師生人人在牠墓前獻上一枝黃菊花，象徵思念與牠同在。