漁民抗議「遠洋惡法」 譏諷「1小時回報1次」領先全球

2017-09-30 23:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「抗議遠洋惡法！」遠洋漁業三法行政規定今年上路，罰則引來東港、琉球漁民不滿，10月要再修法，還更趨嚴，漁民今天群起向立委莊瑞雄陳情，批評未來規定船位回報，將從原本4小時1次，改為1小時1次，譏諷漁業署莫因歐盟照單全收，在工作規則上「領先全球」，最後恐淪眾矢之的。

鮪延繩釣協會與東港、琉球漁民約50人至立委莊瑞雄東港服務處陳情，漁民抱怨，現有的開罰案件中，只有少數是重大違規，許多船都只是行政程序上小疏失，例如電子回報晚報、晚3天繳交卸魚預報，就遭罰百萬元，辛苦討一整年的海，就毀於一旦。這些都不是歐盟漁業永續的核心理念，只是行政程序，罰則卻凌駕刑法，漁民出海根本「被當賊」，漁業署只會用歐盟搪塞，再用行政規則踐踏人民工作權。

人在海外的「苦主」蔡姓船長，今年行政命令甫通過時，只因為晚3天繳交卸魚預報就遭罰百萬元，幫忙申報的家屬直批「賊仔政府」！家屬說，蔡姓船長早就交棒給兒子，但兒子因海上喋血案過世，馬政府當時又縱放已抓回國的外國漁工，導致無法索賠，不然誰70歲還要出海？家

家屬也說，新規定上路應給輔導及緩衝空間，他們事後不是沒有補報，就是因為不熟悉流程，絕非故意漏報，才3天就罰百萬，非常不合理。

漁民除了訴求這7個月來不合理的裁罰案應取消，也要求取消不合理規定。例如10月還要再修正船位回報，從4小時1次縮減至1小時1次，以及電子漁獲回報器在海上故障，取消原本可到下次航次出海前維修的條件，改為15天內就要修復，都是「冷氣房裡的決策！」

漁民大嗆，每小時1次回報船位，將會不斷打斷漁船作業流程，而且所有國家都規定4個小時，漁業署何必「引領風騷」，領先全球？

漁民也說，繳不出罰款後，就得面臨禁港的現行規定不合理，漁民無法出海就還不起罰款，只會成為惡性循環，應設立分期付款方式，讓漁船可繼續出海。部分漁民直嗆遠洋漁業新法是惡法，已逼得漁民走投無路，要求漁業署乾脆買下他們的漁船，讓他們離開漁業，但最後未形成明確共識。

立委莊瑞雄說，最具爭議的船位回報、電子漁獲回報及遭罰後的罰款分期付款等事宜，都會要求漁業署檢討，他認為，這幾項確實不合理的規定應能取消。

漁業署：漁民意見會作為參考

漁業署官員則回應，歐盟認為4個小時回報機制，還是會有少數漁民趁這4小時內違規，目前新的規定商討中，但認為4小時和1小時回報，漁民可著重在回報次數而回報間隔時間的角度進行配合。漁民的意見仍會作為參考。

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