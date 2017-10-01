LTN幸運戳戳樂 帶你找回童年回憶

2017-10-01 08:00

文/LTN APP活動小組

從今年三月上線的自由時報手機APP活動-LTN好禮瘋狂送，如今已進入第四波！為了讓讀者有不同的遊戲體驗，程式設計師絞盡腦汁推陳出新，新版本以戳戳樂的面貌呈現，相信不但能為讀者帶來回憶童趣時的氛圍，更能為讀者們帶來更多中獎機會，總獎金超過500萬元，總計八萬多份的獎項等你來拿。遊戲已於10月1日正式上線並為期3個月，越早下載中獎機會越高。

遊戲新玩法

新的戳戳樂遊戲出現時機與以往相同，每天有兩次機會進行遊戲，只要在00:00-11:59及12:00-23:59兩個時段閱讀新聞，遊戲頁面將隨機出現，但與以往不同的是，戳戳樂以九宮格方式呈現，每次提供三次點選機會，點擊出現LTN即算中獎，（一個50元、兩個100元、三個200元），獎品為等值的統一超商現金抵用券。提醒民眾:中獎時務必進到黃色的中獎提示頁面才能收到中獎序號喔！

雙重加碼抽

新版本的戳戳樂延續上一波轉轉樂的推薦機制，只要推薦朋友並成功加入活動，推薦人即有五次額外抽獎機會，成功推薦一人得五次、二人得十次，以此類推，沒有次數上限。但若讀者身邊朋友都已經是LTN會員的話怎麼辦？不用緊張，現在你只要將LTN的手機推播功能打開，天天點擊推播看新聞累計五天，即可額外獲得一次抽獎機會。

詳情請見活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/pokinglottery/

iOS載點（https://goo.gl/Gc70RZ）

Android載點（https://goo.gl/VJf3lv）

此為黃色的中獎提示頁面，務必進到此頁面才能收到中獎序號！